Mersin’de ağaca zarar verilmesine ilişkin dava başladı

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahilde bulunan kauçuk ağacını matkapla delip yabancı madde enjekte eden şüphelilerin yargılanmasına başlandı. Şüphelilerin, "nitelikli kamu malına zarar verme" suçundan 4’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı öğrenildi.

Mersin 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve belediye çalışanı Yusuf S. ile avukatları katıldı.

Yusuf S., savunmasında daire başkanı Salim Serdar G.’nin talimatı üzerine ağaçta işlem yaptığını öne sürerek, ilacı daire başkanının odasından aldığını, ağacın yanına gidene kadar ne yapacaklarını bilmediğini söyledi.

Daire başkanıyla olay haricinde de hiç görüşmediklerini aktaran Yusuf S. "Ağaçla, çevreyle, doğayla bir problemim yok. Amirim istediği için bu işi yaptım. Başka biri isteseydi yapmazdım, mecbur kaldım. Emir hem gövdeye hem ağacın tamamına ilacın uygulanmasıydı. Buna rağmen sadece bir kere gövdeye, mecburiyetten yaptım. Ağacın yapraklarına püskürtme yapılması emrine uymadım" dedi.

"Sarhoştum hatırlamıyorum"

Belediye çalışanı da olan sanık Oğuzhan Ç. ise Yusuf S. ile oturmak için ağacın olduğu sahile gittiklerini savunan, "Yusuf ile önceden sözleşmiştik, beni aldı ve sahile gittik. Sonrasında ’ağaca iyileştirme çalışması’ yapacağını söyledi. İlaç ve bakımdan anlamadığım ve alkollü olduğum için bir şey söylemedim. Ağaca ne işlem yaptığını hatırlamıyorum, alkollüydüm" ifadelerini kullandı.

Avukatların savunmasının ardından dava 22 Aralık’a erteledi.

Olay

Adnan Menderes Bulvarında bulunan yaklaşık 50 yıllık ağacın gövdesine matkapla açılan 9 deliğe yabancı madde enjekte edildiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G., CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve araç sürücüsü Yusuf S., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, başsavcılığın Salim Serdar G. ve Oğuzhan Ç.’nin salıverilmesine yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedilmişti.