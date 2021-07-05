Mersin’de 784 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin’de bir evin bahçesinde ve yakın bölgedeki ormanlık alanda 784 kök kenevir bitkisi ile 2 kilo 185 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik araştırmada, Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesinde 2 şahsın orman arazisine uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiği tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi gözaltına alırken, bölgede yaptığı aramalarda 784 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 185 gram kubar esrar, 1 av tüfeği ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1’i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.