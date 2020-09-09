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Mersin’de 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
MERSİN'DE JANDARMA EKİPLERİ, BİR ADRESTE YAPTIĞI ARAMADA 71 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRDİ.
Asayiş 09.09.2020, 14:42
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Mersin’de jandarma ekipleri, bir adreste yaptığı aramada 71 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus’a bağlı Kumdere Mahallesinde 1 şahsın bahçesinde ve evinde kenevir bitkisi yetiştirdiğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 71 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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