Mersin’de 630 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Mersin’de bir araçta yapılan aramada 630 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesine 1 şahsın aracı ile kaçak makaron getirerek piyasaya süreceği bilgisini alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 şahıs yakalanırken, şüphelinin aracında yapılan aramada 630 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.