Mersin’de 6 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Mersin’de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 DEAŞ şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2’si ’adli kontrol’le, 6’sı ise sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

24 Mart tarihinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü çerisinde faaliyet yürüttükleri ve finansal destek sağladıkları iddiasıyla 11’i il merkezinde, 2’si Anamur’da ve bir kişi de Tarsus ilçesinde olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.