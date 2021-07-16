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Mersin’de 45 kurbanlık hayvan telef oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde 45 küçükbaş kurbanlık hayvan telef oldu.

Asayiş 16.07.2021, 11:43
Mersin’de 45 kurbanlık hayvan telef oldu
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Mersin’in Tarsus ilçesinde 45 küçükbaş kurbanlık hayvan telef oldu.

Sanlıca Mahallesi’nde besicilik yapan A.E, hastalıktan korumak amacıyla kurbanlık küçükbaş hayvanlarına ilaç verdi. Bir süre sonra 45 küçükbaş hayvan telef oldu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olan hayvanlardan numune aldı. Ekiplerin ilk bulgularına göre, ilaçların yanlış şekilde uygulanması nedeniyle hayvanların telef olduğu belirlendi.

Hayvanların kesin ölüm sebebi, numunelerin gönderildiği Adana Veteriner Kontrol Enstitüsündeki incelemenin ardından netleşecek.
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