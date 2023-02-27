Mersin’de 43 kilo 884 gram metamfetamin ele geçirildi

Mersin’de polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda 43 kilo 884 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir tır, Mersin Serbest Bölge uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği ’Brego’ ile yapılan aramada, tırın zulasına gizlenmiş 12 paket halinde 8 kilo 164 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y., ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bir başka operasyonda ise Mezitli ilçesinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeği ’Anka’ ile arama yapıldı. Yapılan aramada aracın bagajında bulunan iki adet çanta içerisinde 65 paket halinde 35 kilo 720 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bu olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç. ve Ö.S. de sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar.