Mersin’de 40 litre etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 2 adrese operasyon yapan ekipler, 40 litre etil alkol ile 1 milyon adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şahısla ilgili adli işlem yapıldı.