Mersin’de 374 litre kaçak içki ele geçirildi

Mersin’de satışa hazır 374 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak alkol imalatı ve satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, Gülnar Sarıkavak ile Toroslar Tozkoparan Mahallesi’nde 2 şahsın adresinde yapılan aramada, 374 litre kaçak içki, 58 litre metil alkol ile 1 adet damıtma mekanizması ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.