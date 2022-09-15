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Mersin’de 36 adet kaçak av tüfeği ele geçirildi
Mersin’de bir otomobilde yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış markasız ve seri numarasız 36 adet kaçak üretim av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 15.09.2022, 11:33
Mersin’de bir otomobilde yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış markasız ve seri numarasız 36 adet kaçak üretim av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Konya’da ikamet eden 2 şahsın, markasız ve seri numarasız kaçak üretim av tüfeklerini Mersin’de satacakları bilgisini alan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Zanlıların kullandığı aracı Mut ilçesinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, değişik cins ve özellikte markasız ve seri numarasız 36 adet kaçak üretim ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
2 şüpheli gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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