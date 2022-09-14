Mersin’de 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Mersin’de bir otomobilde yapılan aramada 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Tarsus ilçesi Damlama Mahallesi’nde bir şahsın otomobiliyle kaçak tütün getirerek, piyasaya süreceğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin kullandığı otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 350 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.