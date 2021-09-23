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Mersin’de 336 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 336 litre sahte içki ele geçirildi.

Asayiş 23.09.2021, 09:36
Mersin’de 336 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 336 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesi’nde alkollü içki üretimi yaptığı belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 36 litresi şişelenmiş, 300 litresi ise damıtıma hazır halde toplam 336 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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