banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Teknoloji hisselerinde çılgın yükseliş
Teknoloji hisselerinde çılgın yükseliş
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Yalova'da 3 şelale turizme kazandırılacak
Yalova'da 3 şelale turizme kazandırılacak
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı

Mersin’de 32 litre sahte etil alkol ele geçirildi

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 32 LİTRE SAHTE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 13.10.2020, 16:23
1
Mersin’de 32 litre sahte etil alkol ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 32 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, sahte alkol operasyonu ve denetimlerine devam ediyor. Mersin’de 6 kişinin ölümüne, 9 kişinin de hastanelik olmasına neden olan sahte içkiyle ilgili çalışmalarını artıran ekipler, ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi’nde bir iş yerinde el yapımı sahte içki olduğunun ihbarını aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 32 litre sahte etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
İmsak 05:42
Güneş 07:06
Öğle 12:55
İkindi 16:01
Akşam 18:34
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2