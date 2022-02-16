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Mersin’de 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Asayiş 16.02.2022, 09:46
Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Atakent Mahallesi’nde kaçak sigara satışı yapan 1 şahsı tespit eden ekipler, belirlenen şüphelinin kullandığı aracı durdurarak, arama yaptı. Aramada 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.