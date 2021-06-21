Mersin’de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Mersin’de polis ekiplerinin haziran ayı içerisinde yaptıkları 4 ayrı çalışmada, 3 milyon 310 bin adet bandrolsüz makaron ile çok sayıda kaçak tütün ve tütün ürünü ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4-12 Haziran tarihleri arasında merkez Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirdikleri 4 ayrı operasyonda, 3 milyon 310 bin adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ile bin 800 paket sigara, 130 kilo tütün ve 4 bin paket sigara kağıdı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan Y.T., Ü.T., H.B., M.B. ve Ş.Y. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.