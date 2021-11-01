Son Dakika
‘Büyük İstifa’ hareketi, yan haklar ve rekabetçi maaşın ötesindeki taleplere işaret ediyor: Pozitif iş ortamı, çalışan bağlılığını 7 kat artırıyor
Mersin’de 3 milyon 210 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
Mersin’in Silifke ilçesinde polisler, bir tırda yaptığı aramada 3 milyon 210 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
Asayiş 01.11.2021, 10:30
Mersin’in Silifke ilçesinde polisler, bir tırda yaptığı aramada 3 milyon 210 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bandrolsüz gümrük kaçağı makaron taşıdığı tespit edilen bir tırı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada 3 milyon 210 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli B.B. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.