Mersin’de 290 litre sahte alkol ele geçirildi
MERSİN'İN SİLİFKE VE ERDEMLİ İLÇELERİNDE 290 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.
Mersin’in Silifke ve Erdemli ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, 290 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde artan sahte alkol zehirlenmeleri nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Silifke ilçesi Uzuncaburç Mahallesi’nde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, 283 litre bandrolsüz alkollü içki, içki yapımı ve damıtımında kullanılan tüp ve düdüklü tencere ile çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Erdemli ilçesinde yapılan bir başka operasyonda ise Kösbucağı Mahallesi’nde sahte alkol üretimi yaptığı belirlenen bir şüphelinin evinde 7 litre kaçak bandrolsüz alkollü
içki ile 2 litre metil alkol ele geçirildi.
Her 3 şüpheli de sevk edildikleri mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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