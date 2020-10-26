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Mersin’de 22 düzensiz göçmen yakalandı
MERSİN'İN ANAMUR İLÇESİ AÇIKLARINDA LASTİK BOTTA 22 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE GÖÇMEN KAÇAKÇISI BİR KİŞİ YAKALANDI.
Asayiş 26.10.2020, 21:09
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Mersin’in Anamur ilçesi açıklarında lastik botta 22 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin’in Anamur ilçesinde Demirören mevkiinden göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenliği ile müşterek çalışma başlatıldı. Ekiplerin ortak operasyonu neticesinde lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
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