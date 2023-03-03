Mersin’de 200 milyon TL’lik arazi ile vurgun girişimi polise takıldı

Mersin polisi piyasa değeri 200 milyon lira olan başkasına ait bir araziyi müteahhite 400 bin Euro ve 2 milyon TL ön ödeme alarak kat karşılığı satmak isteyen şüpheliler yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müteahhit Y.B’yi dolandırmak isteyen şahıslarla ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şehir merkezinde piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan araziyi yurt dışında yaşayan sahibinin bilgisi dışında sahte vekalet düzenleyerek müteahhite kat karşılığı vermeye çalışarak ön ödeme 400 bin Euro ile 2 milyon TL isteyen 3 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin otel, noter ve tapudaki güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. Tespit edilen şahıslardan H.Ş.,A.Ç. ve süreç içerisinde kendini başka biri olarak tanıtan gerçek kimliği A.B. olduğu ortaya çıkan şüpheli yakalandı.

Polisin operasyonu ile yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, müteahhitin yaklaşık 10 milyon lira dolandırılmasına engel olunduğu öğrenildi.