Mersin’de 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekipleri, bir tır garajına yaptığı operasyonda 2 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalarda bazı şahısların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden temin edilen uyuşturucu maddeyi deniz yoluyla Mersin’e getireceğini ve yurt içinde satacağını tespit etti. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler, uyuşturucunun Mersin’e getirilmesi üzerine harekete geçti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucunun bulunduğu tır garajına operasyon yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına alırken, aramalarda 2 milyon 800 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yetkililer, yapılan operasyonla ele geçirilen uyuşturucu hap miktarının tek seferde yakalanan en büyük sayı olduğunu belirtti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.