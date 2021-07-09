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Mersin’de 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 adreste yapılan aramada 116 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Asayiş 09.07.2021, 09:33
Mersin’de 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 adreste yapılan aramada 116 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Tarsus ilçesine bağlı Yunusoğlu, Dedeler ve Baltalı mahallelerinde 3 şahsın kenevir bitkisi ektiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler 3 kişiyi gözaltına alırken, yaptıkları aramalarda 116 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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