Mersin’de 11 yaşındaki çocuk suya düşerek yaşamını yitirdi

Mersin’de ailesi ile birlikte piknik yaptığı sırada suya düşen terliğini almak isterken kaybolan 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, Erdemli ilçesinde yer alan Kayacı Vadisi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vadiye ailesiyle piknik yapmaya giden yabancı uyruklu 11 yaşındaki Shwıhneh M. Jamal akarsu kenarında yürürken terliğini düşürdü. Terliğini almak isteyen Jamal dengesini kaybederek suya düştü. Suda kaybolan çocuk için bölgeye jandarma, itfaiye, arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında akşam üzeri çocuğun cansız bedeni su altına kayalıklarda sıkışmış olarak tespit edildi. Kayalıklardan çocuğun cansız bedeni çıkarılamayınca hava kararması nedeniyle çalışma sonlandırıldı.

Sabah erken saatlerde ekiplerin tekrar çalışma yapacağı belirtildi.