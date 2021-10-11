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Mersin’de 100 bin adet kaçak makaron ve 6 bin adet sigara ele geçirildi
Mersin’in Silifke ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından bir depoda binlerce kaçak makaron ve sigara ele geçirildi.
Asayiş 11.10.2021, 15:23
Mersin’in Silifke ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından bir depoda binlerce kaçak makaron ve sigara ele geçirildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, çalışmalar kapsamında bir depoda arama yaptı. Yapılan aramada, 100 bin adet markasız ve bandrolsüz boş makaron ile 6 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.P., yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile serbest bırakıldı.