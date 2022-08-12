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Mersin’de 1 kaleşnikof ile 2 silah ele geçirildi

Mersin’de suç işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kaleşnikof ile 2 silah ele geçirildi.

Asayiş 12.08.2022, 10:25
Mersin’de 1 kaleşnikof ile 2 silah ele geçirildi

Mersin’de suç işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kaleşnikof ile 2 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, asayişe müessir suçları organize olarak işledikleri tespit edilen şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon D.Y., R.Ş. ve K.K. gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda AK-47 kaleşnifof, 2 tabaca, 4 şarjör ile 55 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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