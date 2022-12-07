Mersin Valiliğinden 5 polisi yaralayan şahısla ilgili açıklama

Mersin Valiliği, 5 polisi yaralayan şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığını ve hakkında adli kayıtlar bulunduğunu açıkladı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tarsus ilçemize bağlı Yeni Mahalle’de 07.12.2022 günü bir kişinin sokakta elinde bulunan av tüfeği ile etrafa ve vatandaşlara rastgele ateş ettiği şeklinde ihbar gelmesi üzerine emniyet ekipleri olay yerine intikal etmiştir. Şüpheli şahıs, olaya müdahale için gelen emniyet araçlarına ve polis memurlarına doğru ateş etmeye başlamış, sonrasında evine girip, evin penceresinden ateş etmeyi sürdürmüştür. Emniyet görevlilerinin bütün ikazları ve müdahalelerine rağmen E.A. isimli şahıs eylemini durdurmamış, elindeki av tüfeğiyle ateş etmeyi sürdürmüştür. Şüpheli şahsın mütemadiyen açtığı ateş neticesinde 5 polis memuru muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Eylemine son vermeyen E.A., emniyet ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir. E.A. hakkında yapılan araştırmada, ailevi ve psikolojik sorunları olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığı, muhtelif konulardan adli olay kayıtlarının bulunduğu şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Yaşanan olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.