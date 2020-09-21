Mersin Serbest Bölgesi’nde 27 işçi zehirlendi
MERSİN SERBEST BÖLGESİ'NDE TEKSTİL FABRİKASINDA ÇALIŞAN 27 İŞÇİ, AMONYAK BORUSUNDAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİKLERİ İDDİASIYLA HASTANEYE KALDIRILDI. FABRİKADA ÇALIŞAN DİĞER İŞÇİLER TEDBİR AMACIYLA EVE GÖNDERİLDİ.
Mersin Serbest Bölgesi’ndeki tekstil fabrikasında çalışan 27 işçi, amonyak borusundan sızan gazdan zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere kaldırıldı. Fabrikada çalışan diğer işçiler ise tedbir amacıyla evlerine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren 3 tekstil atölyesinde çalışan işçiler, sabah işyerine geldiklerinde içerideki kokudan rahatsızlanarak fenalaştılar. Bir süre çalışan işçilerden bazıları mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kokudan etkilenen 27 işçiden 12’si Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 15’i Toros Devlet Hastanesi’ne, 2’si de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçilerden 5’i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Fabrikalarda çalışan diğer işçiler ise tedbir amacıyla evlerine gönderildi.
Hastanede gözlem altında tutulan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın patlayan amonyak borusundan kaynaklandığı iddia edildi.
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