Mersin şehidi Polis Sedat Gezer için tören düzenlendi

-İçişleri Bakanı Soylu şehidini yakınlarına taziyesini iletirken, "Büyük kahramanlık yaptı” dedi

Halil İbrahim Varlı-Koray Ünlü-Hüseyin Yıldız

MERSİN(İHA)-Mersin’de polisevine düzenlenen terör saldırasında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için emniyet müdürlüğünde tören düzenleniyor.

Dün 22.45 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polisevine iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilirken 48 yaşındaki polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı.

Bugün şehit polis Gezer için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenleniyor. Şehidin naaşı mesai arkadaşları tarafından tören alanına getirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, milletvekilleri meslektaşları, il protokolü askeri personel ile ailesi ve yakınları katıldı. Bakan Soylu şehidini yakınlarına taziyesini iletirken, "Büyük kahramanlık yaptı” dedi.

Aslen Niğdeli olan evli ve 2 çocuk babası olan şehidin naaşının törenin ardından Mersin Muğdat Camii’ne götürüleceği, kılınacak cenaze namazının ardından ise Akbelen Şehitliğinde toprağa verileceği bildirildi.