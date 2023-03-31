Mersin Polisevi saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı

Mersin’de geçtiğimiz yıl polisevine düzenlenen ve 1 polis memurunun şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı terör saldırısının Dilara Ürper ve Emel Feremez adlı PKK’lı teröristlerce gerçekleştirildiği ortaya çıkarken, saldırı sonrası çöp konteynerinde bulunan saatli düzenekte ise terörist Dilşah Ercan’a ait parmak izinin tespit edildiği bildirildi.

26 Eylül 2022 tahinde Mersin’in merkez Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne düzenlenen hain terör saldırısıyla ilgili iddianame hazırlandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 7’si tutuklu, biri tutuksuz ve 2’si firari 10 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbetten 227 yıla kadar çeşitli cezalar istenildi.

26 Eylül 2022 tarihinde saat 22.40 sıralarında PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu iki kadın teröristin, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi’ndeki Tece Polisevi’nin doğu kısmında bulunan nöbet kulübesine ve polisevi binasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği belirtilen iddianamede, şehit polis memuru Sedat Gezer’in teröristlere ateşle karşılık verdiği ve teröristlerden bir tanesini yaraladığı, bir süre karşılıklı çatıştıktan sonra sırt çantalı kadın teröristlerden birinin yaralanarak yere düştüğü ve kısa bir süre hareketsiz yerde yatar vaziyette beklediği belirtildi. Daha sonra yerden kalkan teröristin yaklaşık 3-4 metre ötede park halinde bulunan şehit polise ait otomobilin yanına giderek gizlendiği, bu sırada diğer örgüt mensubu kadının da aracın yanına giderek gizlendiği bilgisine yer verilen iddianamede, teröristlerin bir süre sonra destek için gelen diğer emniyet mensuplarına da ateşle karşılık verdikleri belirtildi.

Nöbet kulübesine girerek patlayıcıyı infilak ettirdi

Çatışma sırasında kadın teröristlerden birinin nöbet kulübesine girerek üzerinde bulunan patlayıcıyı infilak ettirdiği, bu patlamadan yaklaşık 3-5 saniye sonra da nöbetçi kulübesinin yaklaşık 7-8 metre kuzeydoğusunda park halinde bulunan şehit polise ait aracın yanında gizlenen diğer kadın örgüt mensubunun da üzerinde bulunan bombayı patlattığı kaydedilen iddianamede, silahlı saldırı ve canlı bomba eylemini gerçekleştiren her iki teröristin patlamadan dolayı parçalanarak öldükleri, saldırıda polis memuru Sedat Gezer’in şehit olduğu, diğer polis memuru Abdulkadir Öztürk ile bir sivil vatandaşın ise yaralandığı ifade edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristler Dilara Ürper ve Emel Feremez

Soruşturma devam ettiği sırada ’https://hawarnews.com’ isimli internet sitesi üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından soruşturmaya konu eylemin sahiplenildiği, eylemi gerçekleştiren teröristlerden birinin Dilara Ürper, diğerinin ise Emel Feremez olduğunun açıklandığı belirtilen iddianamede, Dilara Ürper’in anne ve babasından DNA örnekleri alındığı, yapılan karşılaştırmada, teröristin anne ve babasının yüzde 99,99 ihtimalle olay yerinden elde edilen vücut parçalarından bir kısmının biyolojik annesi ve babası olabileceğinin tespit edildiği belirtildi.

Dilşah Ercan’ın parmak izine rastlandı

Olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalar esnasında, olay yerine yakın olan Deniz Mahallesi Üniversite Caddesi Mavi Akdeniz Sitesi önündeki çöp konteynerinde 1 adet haki yeşil renkli kapüşonlu mont, 1 adet kısmen yırtık tişört, beyaz peçete üzerinde siyah-kırmızı-gri renkli kablolu kordonsuz dijital kol saat düzenekli gri renkli kare aparat ele geçirildiği bilgisinin de yer aldığı iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığınca düzenlenen raporda, siyah-kırmızı-gri renkli kablolu kordonsuz dijital saat düzeneği üzerinde, daha önce saldırıya adı karışan Dilşah Ercan’ın parmak izine rastlandığı kaydedildi.

Koordinat bilgileri cep telefonundan geldi

İddianamede ayrıca, teröristlerden elde edilen cep telefonunun da incelendiği, yapılan incelemede telefondaki mobil uygulama aracılığı ile Mersin’de birçok değişik yerin buluşma-rota-yer, güzergah alanı olarak isimlendirilerek nokta konumlandırıldığı saptandı. Olayı gerçekleştiren iki kadın teröristin de eylem güzergahları Tarsus’ta ilk olarak gittikleri yer ve eylem yerinin bu uygulamada kayıtlı olduğu, cep telefonunda herhangi bir şekilde sim kart bulunmadığı, başka herhangi bir uygulama bilgi veya cep telefonunun başka bir amaçla kullanıldığına dair bir tespit olmadığı da belirtilen iddianamede, bu durumun eylemi gerçekleştiren örgüt mensupları tarafından cep telefonunu ve içindeki konumların yalnızca eylem için kullandıkları şeklinde değerlendirildi.

İşaretlenen konumlardan birinin Tarsus ilçesindeki mahalle olduğu belirtilen iddianamede, "Konum ile şüpheliler Sait D.’nin bulunduğu tarla ve Abdulgalip G.’nin babasının tarlasının çevresinde yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren iki kadın teröristin olayı gerçekleştirmek için kullandıkları ve Tarsus’a bununla geldikleri değerlendirilen paramotor bulundu. Sonrasındaki araştırmalarda teröristlerin Tarsus’a bu paramotorla geldikleri tespit edildi" denildi.

İddianamede, teröristlerin polisevi yakınındaki çöp konteynerine bıraktığı patlayıcı düzenekte parmak izi tespit edilen terörist Dilşah Ercan ile paramotorda parmak izi saptanan ve teröristleri saldırıya hazırladığı belirlenen Ahmet Ahmo ile Sait D. ve Abdulgalip G. hakkında ’devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’, ’izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme satma’, ’tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme’, ’kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme’, ’kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs’, ’kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs’ ve ’mala ve kamu malına zarar verme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227’şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer sanıklar için de ’izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme satma’ ve ’tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme’ maddeleri hariç aynı suçlardan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 207’şer yıla kadar hapsi talep edildi.