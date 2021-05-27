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Mersin Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesindeki bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı.

Asayiş 27.05.2021, 16:39
Mersin Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesindeki bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı. Yangına ilk etapta bölge içerisinde bulunan ekipler müdahale ederken, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlık itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangın dolayısıyla bölgeden yoğun duman yükselirken, polis ekipleri önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili çevreye yayılmaması için de önlem alındığı bildirildi.
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