Mersin merkezli yasadışı bahis operasyonunda 6 tutuklama

Mersin merkezli 2 ilde yasadışı bahis oynatanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Mersin ve Adana’da 11 şahsın organize olarak internet üzerinden yasadışı bahis oynatmak suretiyle yüksek meblağlarda haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan, işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı. 5 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.