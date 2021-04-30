banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!

Mersin merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Mersin ve Hatay’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 5’i tutuklandı.

Asayiş 30.04.2021, 09:44
1
Mersin merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Mersin ve Hatay’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 ay süren çalışması neticesinde, silah kaçakçılığı yapan 10 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, tespit edilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen jandarma ekipleri, Mersin ve Hatay’da 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ekiplere verdikleri ifadelerde silah kaçakçılığı yaptıklarını itiraf etti.

Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet el yapımı 9 mm tabanca, 1 adet yabancı menşeili 9 mm tabanca, 8 adet cep telefonu ile çok sayıda silah kaçakçılığına dair dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü cumhuriyet savcısınca, 2’si ise mahkemede tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?