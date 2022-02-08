Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG’ye üye olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, PKK/KCK’nın Suriye uzantısı YPG’ye üye olan ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüten şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mersin ve Gaziantep’te 5 şüpheliyi belirleyen ekipler, eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 1’i kadın 5 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.