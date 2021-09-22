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Mersin merkezli iki ilde torbacı operasyonu: 8 gözaltı

Mersin polisinin iki ilde ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 22.09.2021, 14:06
Mersin merkezli iki ilde torbacı operasyonu: 8 gözaltı

Mersin polisinin iki ilde ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı mahallelerinde ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Uzun süren çalışmalar sonucunda şahısların yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Mersin merkezli olarak Erdemli ilçesi ve Şırnak’ta özel hareket polislerinin de desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 3’üne ev hapsi verildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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