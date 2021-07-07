Mersin merkezli DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silahlı terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, Suriye’nin Rakka ve Telebyad bölgesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde sözde asayiş ve muhasebe birimlerinde faaliyet yürüten ve kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaparak Mersin ve Adana’ya geldiği tespit edilen 3 örgüt mensubunu yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin Mersin ve Adana illerindeki adresleri tespit edilerek yapılan eş zamanlı operasyonda terör örgütü mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma operasyon düzenlenen adreslerde yaptığı aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve dokümanı ele geçirerek incelemek üzere el koydu.

Şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.