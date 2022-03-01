Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında görevde olan rütbeli askerlerin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY’nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün ’mahrem’ yapılanması tarafından ankesörlü ve sabit telefonlardan aranan 30’u asker 33 kişiyle ilgili yakalama emri çıkarıldı. Bu sabah Mersin merkezli Ankara, Tokat, Şanlıurfa, Bolu ve Karaman’da belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, aralarında görevde olan rütbeli askerlerin de bulunduğu 28 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltın alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.