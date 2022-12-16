Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) güncel ve finansal yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün ’güncel ve finansal yapılanması’ içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, 15 şüpheli belirledi. Şüphelilerden finansal sorumlu M.Y.’nin örgütten kopuşu önleme ve aidiyet duygusunu arttırmak amacıyla para ve alışveriş hediye kartları dağıttığı, bu yöntemle örgüt mensuplarını ayakta tutmaya çalıştığı belirlendi. Bunun yanında askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişiler bulunduğu, bu kişilerin örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesör/büfe hatlarından ardışık aranma kayıtları olduğu ve diğer örgütün mensuplarının ByLock yazışmalarında isimlerinin anıldığı, daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan şüphelilerin ifadelerinde adları geçen kişiler olduğu, örgüte ait olan ve yapıya eleman devşirmek için kullanılan ışık evlerinde kalan kişiler olduğu ve içlerinden birinin ev sorumlusu olduğu, örgütün sorumluları ile irtibat kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmaların ardından bugün Mersin merkezli Adana ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüpheliyi de yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.