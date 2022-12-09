Mersin merkezli 2 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde yasadışı bahis oynatanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Mersin ve Adana’da 11 şahsın organize olarak internet üzerinden yasadışı bahis oynatmak suretiyle yüksek meblağlarda haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde arama yapan ekipler, yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 10 bin dolar, 62 bin 925 TL, 28 adet tam altın, 1 tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirdi.

Yakalanan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.