banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
CHP'li Özgür Özel Bakan Varank'ı neden aradı?
CHP'li Özgür Özel Bakan Varank'ı neden aradı?
Çin'den Wuhan açıklaması
Çin'den Wuhan açıklaması
Altında son durum! 1.920 doları aşarsa yükseliş hızlanabilir
Altında son durum! 1.920 doları aşarsa yükseliş hızlanabilir
Nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi belli oldu
Nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi belli oldu

Mersin merkezli 14 ilde organize suç örgütü operasyonu: 110 gözaltı kararı

Mersin merkezli 14 ilde organize suç örgütüne yönelik 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 300 polis ile şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Asayiş 01.06.2021, 09:47
Mersin merkezli 14 ilde organize suç örgütü operasyonu: 110 gözaltı kararı

Mersin merkezli 14 ilde organize suç örgütüne yönelik 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 300 polis ile şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin, Adana, Antalya, Aksaray, Diyarbakır, İstanbul, Hatay, Bursa, Kayseri, Muğla, İzmir, Malatya, Eskişehir ve Van’da kamu kurum ve kuruluşlarını 150 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 110 kişinin gözaltına alına alınması için şafak vakti 300 polis ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonun sürdüğü bildirildi.
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu