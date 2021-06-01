Mersin merkezli 14 ilde organize suç örgütü operasyonu: 110 gözaltı kararı

Mersin merkezli 14 ilde organize suç örgütüne yönelik 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 300 polis ile şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin, Adana, Antalya, Aksaray, Diyarbakır, İstanbul, Hatay, Bursa, Kayseri, Muğla, İzmir, Malatya, Eskişehir ve Van’da kamu kurum ve kuruluşlarını 150 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 110 kişinin gözaltına alına alınması için şafak vakti 300 polis ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonun sürdüğü bildirildi.