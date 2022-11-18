Mersin merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

Mersin merkezli 11 ilde silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda araştırma başlatan jandarma ekipleri, yardım adı altında topladıkları parayı terör örgütüne aktaran ve şüpheli para transferleri tespit edilen 1’i Çin, 1’i Alman olmak üzere 20 şüpheliyi belirledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Bitlis, Erzurum, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 20 şahsı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.