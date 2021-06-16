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Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandığı bildirildi. Bu rakamın Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması olduğu açıklandı.

Asayiş 16.06.2021, 10:34
Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." dedi.

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