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Mersin Hurdacılar Sitesi’nde yangın

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki hurdacılar sitesinde bir hırdavatçı dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeyi yoğun bir duman bulutu kapladı.

Asayiş 05.10.2021, 18:35
Mersin Hurdacılar Sitesi’nde yangın

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki hurdacılar sitesinde bir hırdavatçı dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeyi yoğun bir duman bulutu kapladı.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi’nde bulunan Yalınayak Hurdacılar Sitesi’nde Koçyiğitler adlı hırdavat dükkanında akşamüzeri yangın çıktı. Dükkandaki yangının bir anda büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde söndürme çalışmaları sürerken, yangın dolayısıyla bölgeyi yoğun bir duman kapladı.

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