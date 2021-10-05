Mersin Hurdacılar Sitesinde yangın

Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki hurdacılar sitesinde bir hırdavatçı dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin, bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeyi yoğun bir duman bulutu kapladı.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesinde bulunan Yalınayak Hurdacılar Sitesinde Koçyiğitler adlı hırdavat dükkanında akşamüzeri yangın çıktı. Dükkandaki yangının bir anda büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde söndürme çalışmaları sürerken, yangın dolayısıyla bölgeyi yoğun bir duman kapladı.