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Mersin Gümrüğünde rüşvet operasyonu: 9 gözaltı

Mersin polisi, transit geçişler sırasında sahte vergi makbuzu ile veya hiç vergi makbuzu eklemeden rüşvet karşılığında geçiş işlemleri yaptığı iddia edilen 5’i gümrük çalışanı 9 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş 19.10.2021, 11:31
Mersin Gümrüğünde rüşvet operasyonu: 9 gözaltı

Mersin polisi, transit geçişler sırasında sahte vergi makbuzu ile veya hiç vergi makbuzu eklemeden rüşvet karşılığında geçiş işlemleri yaptığı iddia edilen 5’i gümrük çalışanı 9 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Orta Akdeniz Gümrük Müdürlüğünde çalışan bazı görevlilerin, gümrük müşavirliği hizmeti veren firmalarla irtibat halinde olduğunu, gümrükleme şirketlerinin transit geçiş hükümlerine tabi araçların geçişi esnasında her araç için ödemeleri gereken vergiyi ödemeyerek beyanname ekine ürettikleri sahte vergi makbuzunu ekledikleri veya hiç vergi makbuzu eklemeden rüşvet karşılığında transit geçişleri yaptıklarını tespit etti. Uzun süre hem teknik hem fiziki takip yapan ekipler, eş zamanlı yaptıkları operasyonda 5’i gümrük çalışanı 9 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler yaptıkları incelemelerde 306 beyanname ekindeki vergi ödeme makbuzunun ödenmesinde usulsüzlük yapıldığını tespit etti.

’Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarından gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin de aranmasına devam ediliyor.

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