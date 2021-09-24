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Mersin Emniyetinden basına çifte standart

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından tefecilik ve yağma suçlarına yönelik kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, basına çifte standart uygulandı.

Asayiş 24.09.2021, 12:47
Mersin Emniyetinden basına çifte standart

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından tefecilik ve yağma suçlarına yönelik kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, basına çifte standart uygulandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabahın erken saatlerinde çok sayıda polisin katılımı ile tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alınırken, operasyondan görüntü alabilmesi için sadece bir ajans ile bir televizyon kanalının Mersin muhabirleri çağrıldı.

Binlerce abonesi olan ve Türkiye’deki yayın organlarına günde binlerce fotoğraflı ve yüzlerce görüntülü haber servisi yapan İhlas Haber Ajansı ile diğer ajans ve gazete temsilcileri ise operasyonla ilgili haberdar edilmedi. Haksız rekabete yol açan bu durum, Mersin’deki basın çalışanlarının tepkisine neden oldu.

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