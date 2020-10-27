Mersin'deki orman yangını sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki kızılçam ormanlarında çıkan yangına Anamur, Bozyazı ve Gülnar orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler müdahale etti. Karaağa köyü yakınlarındaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapılırken, yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan Uçarı Mahallesi'ndeki yangın ise yayılmaya devam ediyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle, insanlar evlerinden uzaklaştırılırken, yangına 30 arazöz, 2 helikopter ve 150'nin üzerinde personel ile müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkili olduğu yangın söndürme çalışmalarında, civar köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor.