Mersin'de tuvaletlere saldırıyorlar!

Adnan Menderes sahilindeki kafe ve bakkallarda yer alan tuvaletlerde musluk bataryalarını çalan saldırganlar, 3 bataryaya da zarar verdi. Ayrıca Kır Kahvesi arkasında bulunan tuvalete ve sahilde bulunan uçak ile gemi anıtı karşısındaki bakkal tuvaletine de saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Büyükşehir görevlilerini görünce kaçan saldırganlar için gerekli işlemler başlatıldı. Tarsus Devlet Parkı’nda ise tuvaletin engelli vatandaşlar için ayrılan bölümünde lavaboyu çalan saldırganlar, kapılarda kabartma olarak bulunan işaretler, tavanda bulunan kaplama malzemeleri, sabunluklar, tuvalet kâğıtlarının takıldığı aparatlar ve bazı noktalardaki fayansları da kırdı.



“Gerekli incelemeyi başlattık”

Gerçekleştirilen saldırılara yönelik bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında çalışan Kerem Açıkel, vatandaşların böyle durumlarla karşılaştıklarında görevlilere bildirmelerinin önemine dikkat çekti. Saldırılarla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını belirten Açıkel, “Personelimizin rutin kontrollerinde Limon Kafe’de, Bakkal 1 ve Bakkal 2’de, spor sahası yanındaki WC, bunun yanında yunuslu göbek bölgesinde bulunan WC’de musluk bataryalarımızın çalındığını fark ettik. Personelin bize bildirmesi üzerine emniyet görevlilerine haber verdik. Polisler geldi, gerekli incelemeyi başlattılar. Ekiplerimiz de bir an önce onarmak adına tekrar monte ettiler. Vatandaşlardan tek ricamız böyle bir şeyle karşılaştıklarında lütfen bizlere, sahada çalışan temizlik personeline bildirsinler” dedi.