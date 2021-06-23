Mersin'de 463 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analizde Ekvador'dan Mersin'de bir limana getirilen 5 konteyner riskli olarak değerlendirildi. Limanda gerekli tedbirler alınarak, riskli konteynerler gemiden indirilip X-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de dahil edildiği aramada konteynerin orta bölümüne gizlenmiş 9 adet siyah renkli çanta tespit edildi.

Bu çantalara dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine çantalar bulundukları yerden çıkarılarak açıldı. Söz konusu çantalarda toplam 463 kilo ağırlığında 404 paket bulunduğu saptandı. Paketlerin içerisinden alınan numunenin analizi neticesinde ele geçirilen maddenin kokain cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonuyla ele geçirilen 463 kilo kokain ile bir önceki operasyonda ele geçirilen rekor miktardaki kokainin toplam ağırlığı 1 ton 763 kilogram oldu. Bir hafta içerisinde imza atılan iki dev operasyon sayesinde zehir tacirlerine ağır darbe indirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince geçtiğimiz günlerde Mersin'de bir limanda gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilerek, ülke tarihinin en yüksek miktarlı kokain yakalamasına imza atılmıştı.