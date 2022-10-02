Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından polisevi saldırısına ilişkin açıklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Tece Polisevi’ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 6 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgan Öztoprak tarafından yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül 2022 günü saat 22.40 sıralarında Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevi’ne yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan uzun namlulu ateşli silahlar ve düzenek yerleştirilmiş patlayıcı maddeler ile yapılan saldırı sonucu, görevli polis memurlarından birinin şehit olduğu, diğerinin de yaralandığı hatırlatıldı. Saldırının ardından başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm deliller usulünce toplanıp, değerlendirilmektedir. Bu kapsamda mezkur saldırı ile ilgili olarak gözcülük ve bilgi toplama, keşif yapma ve eyleme doğrudan yardım etme şüphesiyle gözaltına alınan şüphelilerden, Cumhuriyet Başsavcılığımızca sorgularına müteakip yapılan sevk sonucunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 6 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında ev hapsine karar verilmiştir. Olayla bağlantısı olmayan ancak Cumhuriyet Başsavcılığımızca bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ise gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."