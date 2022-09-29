Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı tutuklandı

Mersin’de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün propagandasını yaptıkları ve örgütsel bazı faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla 18’i Büyükşehir Belediyesi personeli olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah gerçekleştirilen operasyonda Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş’in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ’silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla bugün mahkemeye sevk edilen Daire Başkanı Gündeş tutuklandı.