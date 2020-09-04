Mermerleri altın diye satanlar tutuklandı
MERSİN'DE MERMER PARÇALARINI SARI JELATİNLE SARIP, ALTIN DİYE SATTIKLARI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN BİRİ KADIN 3 KİŞİ, SEVK EDİKLERİ MAHKEMECE TUTUKLANDI.
Mersin’de mermer parçalarını sarı jelatinle sarıp, altın diye sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 1’i kadın 3 kişi, Tarsus, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde sahte altın vererek, 3 vatandaşı dolandırdı. Kendilerini öğretmen olarak tanıtıp, adres sorma bahanesiyle tanıştıkları insanlara ’kuyumcu tanıdığınız var mı, elimizde altın var onları da satacağız’ diyerek kandıran, ardından sarı jelatinle sardıkları mermer parçalarını altın diye müştekilere satan 3 kişi, polislerden kaçamadı. PTS kayıtları ile güvenlik kameraları tarafından belirlenen şüpheliler, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı.
Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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